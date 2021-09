Pioggia di critiche per Pogba e Ronaldo (Di sabato 25 settembre 2021) Non un sabato felice per i giocatori del Manchester United e per i suoi tifosi dopo la sconfitta subita in casa contro l’Aston Villa. La squadra allenata da Solskjaer ha subito molte critiche dopo la sconfitta ed in particolare due giocatori sono finiti nel mirino: Paul Pogba e Cristiano Ronaldo. Il Manchester Evening News stecca la partita di Paul Pogba nel ko per 1-0 contro l’Aston Villa: “Ha iniziato bene ma poi quando la gara ha aumentato il ritmo, non è sembrato più lui”. Cinque in pagella per il Polpo, mentre soltanto sei per Cristiano Ronaldo, la cui gara è stata definita come “la peggiore dal ritorno con la maglia del Matantnchester United”. LEGGI ANCHE: Spezia-Milan, tifosi rossoneri infuriati con un giocatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 settembre 2021) Non un sabato felice per i giocatori del Manchester United e per i suoi tifosi dopo la sconfitta subita in casa contro l’Aston Villa. La squadra allenata da Solskjaer ha subito moltedopo la sconfitta ed in particolare due giocatori sono finiti nel mirino: Paule Cristiano. Il Manchester Evening News stecca la partita di Paulnel ko per 1-0 contro l’Aston Villa: “Ha iniziato bene ma poi quando la gara ha aumentato il ritmo, non è sembrato più lui”. Cinque in pagella per il Polpo, mentre soltanto sei per Cristiano, la cui gara è stata definita come “la peggiore dal ritorno con la maglia del Matantnchester United”. LEGGI ANCHE: Spezia-Milan, tifosi rossoneri infuriati con un giocatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

Advertising

corsedimoto : SUPERBIKE - Nella stagione #Superbike 2022 Scott #Redding passerà in #BMW dopo un biennio in #Ducati. Una mossa che… - Castore : @Fabrizio__66 Io però le critiche a pioggia mica le ho viste. - Fabrizio__66 : Ma dopo la partita con l'Inter è una pioggia di critiche per Italiano. #Fiorentina - Mr_Daniele_1 : RT @ySmartVillage: #DAZN #SerieA #calcio #streaming @ySmartVillage ??????????: ?????????????? ???? ???????????????? ?????? ??’???????????????? ?????????? ???? ???????????????????? ?? https… - ySmartVillage : #DAZN #SerieA #calcio #streaming @ySmartVillage ??????????: ?????????????? ???? ???????????????? ?????? ??’???????????????? ?????????? ???? ???????????????????? ??… -