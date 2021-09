Omicidio Tulissi | ribaltato primo grado | assolto Calligaris

Advertising

L'imprenditore Paolo Calligaris è stato assolto per non aver commesso il fatto dall'accusa di aver ucciso l'allora compagna Tatiana. La decisione è stata presa nella tarda serata di ieri dalla Corte d'assise d'Appello di Trieste dopo una lunga camera di consiglio. La sentenza cancella la condanna a 16 anni di reclusione ...Tatiana, 37 anni Villanova dello Judrio , era stata uccisa nel tardo pomeriggio dell'11 novembre 2008 a colpi di pistola sull'uscio della villa a Manzano, dove la coppia abitava.La Corte d'assise d'Appello di Trieste ha ribaltato la sentenza inflitta in primo grado e cancella i 16 anni di reclusione di condanna ...L'imprenditore Paolo Calligaris è stato assolto per non aver commesso il fatto dall'accusa di aver ucciso l'allora compagna Tatiana Tulissi. (ANSA) ...