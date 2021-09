“Non credo proprio…”. Manuel Bortuzzo, nella notte la frase bomba sulla principessa Lulù. Tutti basiti (Di sabato 25 settembre 2021) Nuova puntata e primo eliminato del GF Vip 6, il reality show in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra i tanti temi toccati durante la serata anche l’amicizia speciale tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Selassiè. Chiamate quindi tutte le tre sorelle Selassiè in Confessionale, Alfonso Signorini ne approfitta per parlare con la principessa Lucrezia e chiedere del rapporto che sta nascendo con Manuel Bortuzzo, ma anche per mostrare la clip che riguarda il rapporto speciale che sta nascendo tra i due inquilini della casa del Grande Fratello. GF Vip, Manuel Bortuzzo friendzona Lulù La principessa Lulù, commossa dalle ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Nuova puntata e primo eliminato del GF Vip 6, il reality show in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra i tanti temi toccati durante la serata anche l’amicizia speciale trae laLucrezia Selassiè. Chiamate quindi tutte le tre sorelle Selassiè in Confessionale, Alfonso Signorini ne approfitta per parlare con laLucrezia e chiedere del rapporto che sta nascendo con, ma anche per mostrare la clip che riguarda il rapporto speciale che sta nascendo tra i due inquilini della casa del Grande Fratello. GF Vip,friendzonaLa, commossa dalle ...

