LIVE Canoa slalom | Mondiali 2021 in DIRETTA | Giovanni De Gennaro cerca riscatto dopo le Olimpiadi

(Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv e streaming deidi– Presentazione– Cronaca semifinalikayak – Cronaca semifinalicanadese Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella semifinale e della finale della specialità K1 maschile e femminile dellaai Campionatidi Bratislava in Slovacchia. E’ la prima sessione dedicata a semifinali e finali della rassegna iridata che segue di ...

Advertising

jacques_jj6592 : RT @parklaus: @mariobianchi18 Gli atleti italiani, le squadre hanno vinto di tutto. L'onore e la gloria vanno solo, purtroppo, a sport più… - parklaus : @mariobianchi18 Gli atleti italiani, le squadre hanno vinto di tutto. L'onore e la gloria vanno solo, purtroppo, a… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Canoa

OA Sport

Nelle squadre azzurre, impegnate agli Europei, ci saranno oltre 10 canoisti catanesi e siracusani che fanno parte dei team del CircoloCatania. Un evento unico, prestigioso e di grande ...In generale, per il CUS è stato un anno denso di soddisfazioni per le sezioni agonistiche: penso alle promozioni in A della squadra femminile di tennis e di quella maschile dipolo, oltre ai ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv e streaming dei Mondiali di canoa 2021 - Presentazione Mondiali canoa slalom 2021 - Cronaca semifinali Mondiali canoa slalom 2021 kayak - ...CATANIA – La città di Catania ospiterà, dal 4 al 10 ottobre 2021, i Campionati Europei di canoa polo. Un grande evento, che si disputerà al Porto, Molo di Levante, nel piazzale triangolare già sede qu ...