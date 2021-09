Lirola | “La trattativa tra Fiorentina e Marsiglia è stata molto lunga | fortunatamente sono ritornato”

(Di sabato 25 settembre 2021) Pol, ex terzino della, ha parlato dellaattesa quest’estate prima di firmare per il. “Una. Ma quando la scorsa stagione è finita io già sapevo di voler tornare. Dall’inizio, Pablo (Longoria, presidente dell’OM, ndr) mi ha detto di non preoccuparmi, che sarei tornato. I giorni passavano e mi stavo innervosendo un po’, pensavo che non sarebbe stato possibile tornare. Ma è finita bene.felice”. Il giocatore ha firmato con i francesi fino al 2026. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

