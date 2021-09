Le figlie di Laura Ziliani insieme anche in carcere. La notte nella stessa cella

(Di sabato 25 settembre 2021) Hanno dormitoSilvia e Paola Zani, le due sorelle di 27 e 19 anni accusate dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere della madre, da ieri detenute nelfemminile bresciano di Verziano.Insono entrate tenendosi per mano, poi sono state separate ma riunite per la. È invece in isolamento a Canton Mombello Mirto Milani, fidanzato della maggiore, che aveva una relazione nascosta con la più piccola. Tutti e tre si sono chiusi nel silenzio, come in silenzio sono rimasti quando i carabinieri venerdì mattina li hanno arrestati. Al parroco di Roncole, il paese bergamasco dove vive, Mirto però aveva parlato quando era stato indagato. “Mi ha detto che gli inquirenti gli stavano rovinando la vita” racconta ...

Brescia, 25 settembre 2021 - Hanno trascorso la notte nella stessa cella Silvia e Paola Zani , le due sorelle di 27 e 19 anni accusate dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere della madreZiliani che da ieri sono detenute nel carcere femminile bresciano di Verziano. Le due giovani sono entrate tenendosi per mano, poi sono state separate per alcune ore prima di essere messe nella ...Le duediZiliani erano entrate tenendosi per mano, poi sono state separate per alcune ore prima di essere messe nella stessa cella. Mirto Milani, il fidanzato di Silvia, si trova invece ...Hanno trascorso la notte nella stessa cella Silvia e Paola Zani, due delle tre figlie di Laura Ziliani arrestate per l’omicidio della donna assieme al fidanzato di Silvia, Mirto Milani. “Ho sempre ...Silvia e Paola Zani sono entrate in carcere per mano e hanno passato la notte insieme. Mirto Milani è invece in isolamento ...