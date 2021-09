Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni dal 27 settembre al 1° ottobre: scontro tra Agnese e Flora (Di sabato 25 settembre 2021) Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 annunciano che un nuovo personaggio otterrà il posto lasciato vacante da Cosimo Bergamini. Si tratta di Ezio Colombo, il padre di Stefania ed ex marito di Gloria Moreau. Tina Amato nasconderà a tutti la vera ragione del suo viaggio a Zurigo, mentre Flora Ravasi accetterà la proposta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Paradiso delle Signore anticipazioni del 30 settembre 2020 Il Paradiso delle Signore 9-13 novembre 2020: Cupido colpirà Federico? Il Paradiso delle Signore ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 settembre 2021) Lede Il6 annunciano che un nuovo personaggio otterrà il posto lasciato vacante da Cosimo Bergamini. Si tratta di Ezio Colombo, il padre di Stefania ed ex marito di Gloria Moreau. Tina Amato nasconderà a tutti la vera ragione del suo viaggio a Zurigo, mentreRavasi accetterà la proposta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ildel 302020 Il9-13 novembre 2020: Cupido colpirà Federico? Il...

Advertising

FedeJill : #ilmondodeinostrifigli 19. CURA IL TUO GIARDINO puoi usare il tuo giardino per fare un piccolo orto o coltivare d… - Fede42225540 : Qua stiamo ai livelli de Il Paradiso delle signore #GFVIP - giuliasenzanome : @Ich_bin_Fuchs A miss italia fanno i casting per il paradiso delle signore - Ich_bin_Fuchs : Attrici de #IlParadisoDelleSignore che hanno partecipato a Miss Italia: Giusy Buscemi Giulia Vecchio Silvia Mazzier… - vincef_ : RT @FredMosby_: Allora dopo 'Arena Suzuki 70/80/90' io voglio: 'È sempre la spesa da MD', 'Tale e quale poste italiane', 'The Voice Amplifo… -