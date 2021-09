GP Russia, qualifiche: classifica dei tempi LIVE (Di sabato 25 settembre 2021) La pioggia ha dato tregua e finalmente si scende in pista dopo l'annulamento della sessione di FP3 del GP di Russia . Segui qui le qualifiche con l'aggiornamento dei tempi IN DIRETTA GP di Russia, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021) La pioggia ha dato tregua e finalmente si scende in pista dopo l'annulamento della sessione di FP3 del GP di. Segui qui lecon l'aggiornamento deiIN DIRETTA GP di, ...

Advertising

SkySportF1 : ? Continua a piovere a Sochi ? PRESA LA DECISIONE SULLE LIBERE 3 GLI AGGIORNAMENTI ? - SkySportF1 : F1, GP Russia le qualifiche in diretta live da Sochi. Pioggia battente, F2 posticipata #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? Hamilton davanti a tutti (-6' #Q1) ?? Qualifiche già finite per Verstappen IL LIVE ? - MaraJbRomano : ??Qualifiche F1 GP Russia 2021 ?? Prima pole in carriera per @LandoNorris ?? Una prima fila spettacolare ? Scopri qu… - thelastcornerit : Gp di Russia, Qualifiche: Norris firma la prima pole in carriera, poi Sainz e Russell! - -