Gli hacker russi irrompono nel voto tedesco. Attacco al sistema elettorale (Di sabato 25 settembre 2021) Domenica 26 settembre, la Germania, il Paese più popoloso dell’Unione europea, torna alle urne per il rinnovo del Bundestag che sancirà la fine dei 16 anni di governo di Angela Merkel. I NUMERI Si presenta al voto con 60,4 milioni di aventi diritto, 31,2 milioni donne e 29,2 uomini. Di questi 2,8 milioni sono i giovani che potranno esprimere il loro voto per la prima volta, avendo a disposizione in tutto 47 partiti tra cui scegliere. I cittadini tedeschi avranno tempo fino a domenica alle 16 per votare per gli organi legislativi e i primi exit-poll arriveranno intorno alle 18. IL sistema elettorale Il sistema elettorale tedesco prevede due voti: il primo è per il mandato diretto al candidato di uno dei 299 collegi elettorali nei quali è organizzata la Repubblica ... Leggi su formiche (Di sabato 25 settembre 2021) Domenica 26 settembre, la Germania, il Paese più popoloso dell’Unione europea, torna alle urne per il rinnovo del Bundestag che sancirà la fine dei 16 anni di governo di Angela Merkel. I NUMERI Si presenta alcon 60,4 milioni di aventi diritto, 31,2 milioni donne e 29,2 uomini. Di questi 2,8 milioni sono i giovani che potranno esprimere il loroper la prima volta, avendo a disposizione in tutto 47 partiti tra cui scegliere. I cittadini tedeschi avranno tempo fino a domenica alle 16 per votare per gli organi legislativi e i primi exit-poll arriveranno intorno alle 18. ILIlprevede due voti: il primo è per il mandato diretto al candidato di uno dei 299 collegi elettorali nei quali è organizzata la Repubblica ...

Advertising

formichenews : ?? Gli hacker russi irrompono nel voto tedesco. Attacco al sistema elettorale ??? L’articolo di Luigi Romano ??… - umbertomacchi : Un hacker che spende soldi per migliorare la propria tecnologia, indipendentemente dal fatto che si parli di hardwa… - cybersec_feeds : RT @infocamere: Una partita invisibile e durissima si combatte in aree oscure ??? ??? 'Una task force sui dati per stanare gli hacker' @lomb… - Mauro26739276 : RT @CalabrLuigi: ATTENTO! GLI HACKER POSSONO SPIARE LE TUE CONVERSAZIONI WHATSAPP SE FAI CLIC SU QUESTA NOTIFICA DI BACKUP - DavidSilverbell : @M49liberorso Gli hacker hanno bloccato il PC a tutti gli italiani e ci chiedono 10 bitcoin di riscatto o ci teniam… -