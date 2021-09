Dainelli rivela: “Nell’anno del triplete stavo firmando per l’Inter. Restai a Firenze per amore della maglia” (Di sabato 25 settembre 2021) Dario Dainelli ha legato la sua carriera da calciatore alla Fiorentina. L’ex difensore ha vissuto quattro stagioni in viola, diventando anche capitano del club. Nel corso di un’intervista a Sportweek, Dainelli ha rivelato un retroscena di mercato: “stavo per firmare con l’Inter. Restai a Firenze per amore della maglia, però a Milano fecero il triplete. Ogni tanto mi torna in mente, chissà come sarebbe andata”. Ma non ha rancore: “Gli anni alla Fiorentina, che spettacolo giocare in Champions”. Oggi gestisce un’azienda vitivinicola: “Ho avuto il privilegio di giocare fino a 40 anni. Ma la testa si prepara al dopo, è inevitabile. Arrivato al Chievo a 33 anni, credevo di fare un altro paio di stagioni e ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Darioha legato la sua carriera da calciatore alla Fiorentina. L’ex difensore ha vissuto quattro stagioni in viola, diventando anche capitano del club. Nel corso di un’intervista a Sportweek,hato un retroscena di mercato: “per firmare conper, però a Milano fecero il. Ogni tanto mi torna in mente, chissà come sarebbe andata”. Ma non ha rancore: “Gli anni alla Fiorentina, che spettacolo giocare in Champions”. Oggi gestisce un’azienda vitivinicola: “Ho avuto il privilegio di giocare fino a 40 anni. Ma la testa si prepara al dopo, è inevitabile. Arrivato al Chievo a 33 anni, credevo di fare un altro paio di stagioni e ...

