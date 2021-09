Carlos Ruiz Zafon, l’autore secondo cui “ogni libro ha un’anima” (Di sabato 25 settembre 2021) Carlos Ruiz Zafón diceva che “ogni libro possiede un’anima, l’anima di chi lo ha scritto” ed è verissimo, almeno nel suo caso. I suoi romanzi hanno preso il volo dalla Spagna e ben presto hanno conquistato tutto il panorama internazionale, inclusa l’Italia. Eppure, come capita spesso agli autori famosi, prima di raggiungere la vetta ne … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 25 settembre 2021)Zafón diceva che “possiede, l’anima di chi lo ha scritto” ed è verissimo, almeno nel suo caso. I suoi romanzi hanno preso il volo dalla Spagna e ben presto hanno conquistato tutto il panorama internazionale, inclusa l’Italia. Eppure, come capita spesso agli autori famosi, prima di raggiungere la vetta ne … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

akelagris : RT @AngeloAiraghi2: Ci sono epoche e luoghi in cui essere nessuno è più onorevole che essere qualcuno. Prima o poi, l'oceano del tempo ci… - akelagris : RT @AngeloAiraghi2: Sono poche le ragioni per dire la verità. Mentre quelle per mentire sono infinite. Viviamo in un mondo di ombre e la f… - AngeloAiraghi2 : Ci sono epoche e luoghi in cui essere nessuno è più onorevole che essere qualcuno. Prima o poi, l'oceano del tempo… - AlejandroSig : RT @AngeloAiraghi2: Dimmi di cosa ti vanti e ti dirò di cosa sei privo. Gli esseri umani sono disposti a credere a qualunque cosa tranne c… - AngeloAiraghi2 : Sono poche le ragioni per dire la verità. Mentre quelle per mentire sono infinite. Viviamo in un mondo di ombre e… -