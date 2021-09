Can Yaman condivide gli impegni della sua quotidianità con i followers (Di sabato 25 settembre 2021) L’attore turco ha deciso di portare i followers nella sua giornata condividendo con loro i suoi impegni tra normalità e vita da attore Per Can Yaman è un momento davvero positivo a livello professionale. Super concentrato sul lavoro che gli dà grandi soddisfazioni. Sono infatti iniziate le riprese della nuova fiction Viola come il mare e il profumo “Can Yaman Mania” è già nelle mani di chi lo ha richiesto, ottenendo recensioni positive. A ciò si aggiunga che l’attore turco è tornato sui social, soprattutto sul suo profilo Instagram dove si racconta in una chiave molto personale tra normalità e impegni del mestiere di attore. Proprio nelle scorse ore, Can Yaman ha deciso di portare i suoi followers nel suo venerdì fatto di molti ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 settembre 2021) L’attore turco ha deciso di portare inella sua giornatando con loro i suoitra normalità e vita da attore Per Canè un momento davvero positivo a livello professionale. Super concentrato sul lavoro che gli dà grandi soddisfazioni. Sono infatti iniziate le ripresenuova fiction Viola come il mare e il profumo “CanMania” è già nelle mani di chi lo ha richiesto, ottenendo recensioni positive. A ciò si aggiunga che l’attore turco è tornato sui social, soprattutto sul suo profilo Instagram dove si racconta in una chiave molto personale tra normalità edel mestiere di attore. Proprio nelle scorse ore, Canha deciso di portare i suoinel suo venerdì fatto di molti ...

