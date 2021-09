(Di sabato 25 settembre 2021)25 settembre e2 ottobre, in primata su, si apre lastagione deldiconSuzuki ’60 ’70 ’80. Due appuntamenti imperdibili dall’di Verona, con la conduzione di, per rivivere tre decenni iconici della musica italiana e internazionale. Fino alla metà degli Anni 90 ho fatto il disc jockey e animatore. Stavolta sarò coadiuvato da un bravissimo dj che è Massimo Alberti, con cui ho lavorato in radio tanti anni. Abbiamo realizzato una fantastica console, che è la postazione di lavoro del dj, da cui si domina tutta la platea dell’: sarà un’emozione enorme far ballare e cantare 6.000 persone. Praticamente sarà la ...

Advertising

Niklaus_R : RT @bubinoblog: ARENA 60 70 80: AMADEUS TRASFORMA IL SABATO SERA DI RAI1 NELLA PIÙ GRANDE DISCOTECA D'EUROPA - giandiavolo67 : RT @LoredanaBerte: Questa sera su Rai 1, non perdetevi ARENA ‘60 ’70 ‘80?? Sarò ospite live dall’Arena di Verona dell’incredibile Amadeus ??… - robertopontillo : RT @bubinoblog: ARENA 60 70 80: AMADEUS TRASFORMA IL SABATO SERA DI RAI1 NELLA PIÙ GRANDE DISCOTECA D'EUROPA - LoredanaBerte : Questa sera su Rai 1, non perdetevi ARENA ‘60 ’70 ‘80?? Sarò ospite live dall’Arena di Verona dell’incredibile Amad… - bubinoblog : ARENA 60 70 80: AMADEUS TRASFORMA IL SABATO SERA DI RAI1 NELLA PIÙ GRANDE DISCOTECA D'EUROPA -

Ultime Notizie dalla rete : ARENA AMADEUS

Questa sera in prima serata tv l'evento 'Suzuki '60 '70 '80 ' dall'di Verona. Tanti gli ospiti attesi sul palco del maxi concerto presentato dae trasmesso live su Rai 1 ed in streaming su Rai Play. Tra i cantanti che si esibiranno all'Suzuki 60 ...Festival di Sanremo 2022 : Fiorello ci saràieri sera è stato ospite della puntata del ...Ignoti e che lo vedrà impegnato con lo speciale evento che mette al centro la musica dal titolo...Arena Suzuki ’60, ’70, ’80: gli ospiti (cast) dello show con Amadeus in onda su Rai 1 dal 25 settembre 2021 alle ore 21,25. Le info ...Questa sera in prima serata tv l’evento “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80” dall’Arena di Verona. Tanti gli ospiti attesi sul palco del maxi concerto presentato da Amadeus e trasmesso live su Rai 1 ed in strea ...