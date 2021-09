Trattativa Stato-mafia, la sentenza spazza via i manettari (Di venerdì 24 settembre 2021) Assoluzione, assoluzione, assoluzione. Chissà se basterà ripeterlo tre volte. Certo è che la sentenza di ieri della Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha scritto una pagina importante della storia di questo Paese. Una pagina che archivia definitivamente 25 anni di teoremi sulla fantomatica Trattativa Stato-mafia in merito alle stragi del 1992-’93. Gli ex ufficiali dei Carabinieri Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, insieme all’ex senatore Marcello Dell’Utri sono stati assolti perché “il fatto non costituisce reato”. Per buona pace di tutti i manettari grillo-fattoidi che per anni hanno cavalcato la tesi che ci fossero pezzi deviati dello Stato collusi con la mafia e che avevano avuto un ruolo determinante pure nell’uccisione di Falcone e Borsellino. ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 settembre 2021) Assoluzione, assoluzione, assoluzione. Chissà se basterà ripeterlo tre volte. Certo è che ladi ieri della Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha scritto una pagina importante della storia di questo Paese. Una pagina che archivia definitivamente 25 anni di teoremi sulla fantomaticain merito alle stragi del 1992-’93. Gli ex ufficiali dei Carabinieri Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, insieme all’ex senatore Marcello Dell’Utri sono stati assolti perché “il fatto non costituisce reato”. Per buona pace di tutti igrillo-fattoidi che per anni hanno cavalcato la tesi che ci fossero pezzi deviati dellocollusi con lae che avevano avuto un ruolo determinante pure nell’uccisione di Falcone e Borsellino. ...

