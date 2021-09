Temptation Island: fan preoccupati per Alberto Maritato (Di venerdì 24 settembre 2021) Alberto Maritato, che il pubblico ha conosciuto la scorsa estate per la sua partecipazione a Temptation Island, in queste ore ha condiviso alcune criptiche storie in cui si è taggato al San Camillo di Roma. Cosa è successo sl giovane chef? I fan di Temptation Island di certo si ricordano di Alberto Maritato, che la scorsa estate aveva partecipato a Temptation Island, nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi. L’uomo, fidanzato da 16 anni con Speranza Capasso, aveva preso parte al reality proprio per volere della donna, stufa del suo comportamento “da farfallone”. Nel villaggio, però, le paure di Speranza si erano avverate e, infatti, la donna aveva assistito al tradimento del compagno con la single Nunzia. Arrivati ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 24 settembre 2021), che il pubblico ha conosciuto la scorsa estate per la sua partecipazione a, in queste ore ha condiviso alcune criptiche storie in cui si è taggato al San Camillo di Roma. Cosa è successo sl giovane chef? I fan didi certo si ricordano di, che la scorsa estate aveva partecipato a, nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi. L’uomo, fidanzato da 16 anni con Speranza Capasso, aveva preso parte al reality proprio per volere della donna, stufa del suo comportamento “da farfallone”. Nel villaggio, però, le paure di Speranza si erano avverate e, infatti, la donna aveva assistito al tradimento del compagno con la single Nunzia. Arrivati ...

