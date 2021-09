Taranto, no vax pentito: "Vaccinatevi, la mia storia è terribile" (Di venerdì 24 settembre 2021) commenta ' Vaccinatevi, la mia storia è terribile '. Sono le parole di un no vax pentito che in collegamento da Taranto a ' Dritto e Rovescio ' racconta la sua storia. 'Ero sfavorevole al vaccino ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) commenta ', la mia'. Sono le parole di un no vaxche in collegamento daa ' Dritto e Rovescio ' racconta la sua. 'Ero sfavorevole al vaccino ...

Ultime Notizie dalla rete : Taranto vax Taranto, no vax pentito: "Vaccinatevi, la mia storia è terribile" ' Vaccinatevi, la mia storia è terribile '. Sono le parole di un no vax pentito che in collegamento da Taranto a ' Dritto e Rovescio ' racconta la sua storia. 'Ero sfavorevole al vaccino perché non sapevo a cosa andavo incontro', spiega l'uomo che è stato in terapia ...

Il 16enne che porta in tribunale la…" "Le dosi di vaccino ci sono. Ho parlato con il ministro Speranza e con i presidenti di Regione, che sono pronti: appena il Cts ci darà il via libera partiremo con la terza… Leggi Oggi, invece, open da ...

