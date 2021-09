Star in the Star verso la chiusura? Le indiscrezioni (Di venerdì 24 settembre 2021) Come abbiamo riportato questa mattina, gli ascolti di Star in the Star non sono andati come sperati. Se la prima puntata aveva registrato solo l’11.02% di share raggiungendo 1.947.000 spettatori, la puntata di ieri sera ha portato alla perdita di circa 100 mila spettatori, sfiorando l’11.5% di share e un totale di 1.816.000 spettatori. Niente di cui festeggiare, dunque, ma pare che ormai siamo ai ferri corti. Secondo quanto riportato da TVBlog i piani alti di Mediaset avrebbero deciso di chiudere baracca. Sul blog leggiamo: Ora i piani alti di Mediaset “forti” dei dati di ascolto della seconda puntata di Star in the Star, che non potevano che essere simili a quelli della prima, avrebbero deciso di fare ancora una puntata, immaginiamo quella ... Leggi su trashblog (Di venerdì 24 settembre 2021) Come abbiamo riportato questa mattina, gli ascolti diin thenon sono andati come sperati. Se la prima puntata aveva registrato solo l’11.02% di share raggiungendo 1.947.000 spettatori, la puntata di ieri sera ha portato alla perdita di circa 100 mila spettatori, sfiorando l’11.5% di share e un totale di 1.816.000 spettatori. Niente di cui festeggiare, dunque, ma pare che ormai siamo ai ferri corti. Secondo quanto riportato da TVBlog i piani alti di Mediaset avrebbero deciso di chiudere baracca. Sul blog leggiamo: Ora i piani alti di Mediaset “forti” dei dati di ascolto della seconda puntata diin the, che non potevano che essere simili a quelli della prima, avrebbero deciso di fare ancora una puntata, immaginiamo quella ...

