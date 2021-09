Star in the Star a rischio chiusura per flop? La reazione di Ilary Blasi (Di venerdì 24 settembre 2021) Il programma Star in the Star potrebbe rischiare la chiusura per bassi ascolti: come reagisce Ilary Blasi Ieri, giovedì 23 settembre, è andato in onda la seconda puntata di Star in the Star, programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Dopo lo sfogo di Pier Silvio Berlusconi che avrebbe minacciato di denunciare Banijay, la società di produzione del programma, per l’idea del format, il secondo appuntamento è andato molto meglio con più maschere più corrispondenti alla realtà e esibizioni live. A quanto pare, però, i dati d’ascolto non hanno ricompensato il programma canoro, che ha raggiunto l’11,5 %. Stando all’indiscrezione di Blogo, i piani alti di Mediaset ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 24 settembre 2021) Il programmain thepotrebbe rischiare laper bassi ascolti: come reagisceIeri, giovedì 23 settembre, è andato in onda la seconda puntata diin the, programma condotto dasu Canale 5. Dopo lo sfogo di Pier Silvio Berlusconi che avrebbe minacciato di denunciare Banijay, la società di produzione del programma, per l’idea del format, il secondo appuntamento è andato molto meglio con più maschere più corrispondenti alla realtà e esibizioni live. A quanto pare, però, i dati d’ascolto non hanno ricompensato il programma canoro, che ha raggiunto l’11,5 %. Stando all’indiscrezione di Blogo, i piani alti di Mediaset ...

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - claudia60_di : @SAGGEIDEE Sembra una di quelle che usano nel programma Star in the Star,orrenda - katiadiluna16 : Sarà davvero così? Ecco come ha reagito #ilaryblasi alla presunta chiusura #StarInTheStar #anticipazioni #gossip… - millysotuttoio : Ma hanno anche qua lo stesso reparto trucco di Star in the Stars??? #taleequaleshow -