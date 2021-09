Salesforce estende i guadagni dopo un upgrade

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Ottima la performance di.Com, che si attesta a 284,2 con un aumento del 2,28%. Il titolo del fornitore di servizi IT ha esteso iregistrati nella giornata di ieriche Piper Sandler ha rivisto al rialzo il giudizio a overweight da neutral. Secondo la banca d’affari americana,può sperimentare “un periodo pluriennale di espansione per multipli e profitti”. Ieri le azioni erano salitela revisione al rialzo della guidance. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 287,1 e successiva a 294,4. Supporto a 279,9.

