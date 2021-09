Problemi con Dazn, l’azienda promette indennizzi (Di venerdì 24 settembre 2021) Ancora Problemi con Dazn, la piattaforma streaming detentrice dei diritti della Serie A fino al 2024. Ieri, nel corso delle gare Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, moltissimi utenti hanno avuto Problemi ad accedere al servizio, da ogni dispositivo: Tv, pc, smartphone e tablet. Le segnalazioni sono state migliaia, tanto che l’hashtag Dazn è schizzato in testa alle tendenze su Twitter. Non è la prima volta che accade, in questo caso però c’è una novità: Dazn ha infatti promesso un indennizzo a chi ha riscontrato Problemi con la visione delle due partite. Lo ha annunciato l’azienda con una breve nota pubblicata sui social network. Scrive Dazn: “Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) Ancoracon, la piattaforma streaming detentrice dei diritti della Serie A fino al 2024. Ieri, nel corso delle gare Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, moltissimi utenti hanno avutoad accedere al servizio, da ogni dispositivo: Tv, pc, smartphone e tablet. Le segnalazioni sono state migliaia, tanto che l’hashtagè schizzato in testa alle tendenze su Twitter. Non è la prima volta che accade, in questo caso però c’è una novità:ha infatti promesso un indennizzo a chi ha riscontratocon la visione delle due partite. Lo ha annunciatocon una breve nota pubblicata sui social network. Scrive: “Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto ...

Advertising

marcodimaio : Ieri @matteorenzi in Senato ha fatto un discorso magistrale sulla giustizia e sui problemi che la affliggono da tro… - GiovanniToti : Credo che il governo Draghi stia facendo bene. Non credo che risolveremo i problemi del Paese nel giro di 2 anni, q… - MatteoPedrosi : Cara #DAZN, se il servizio non è migliorabile (e pare non lo sia, ogni volta ce n’è una) non sarebbe il caso di riv… - frmango65 : @valeriafedeli @paolo_r_2012 @pdnetwork @EnricoLetta Ma avete un idea di come si possa sentire un giovane che quand… - giulinuvola : RT @testasullescale: parlo troppo dei miei problemi con qualcuno > mi sento pesante e ripetitiva > decido di non rompere più le palle e ini… -