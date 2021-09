Onu | Draghi | ‘riforma per Consiglio sicurezza più rappresentativo e responsabile’

Advertising

fattoquotidiano : L’annuncio di Draghi all’Onu: “L’Italia donerà 45 milioni di vaccini ai Paesi poveri entro l’anno” - SkyTG24 : Covid, Draghi all'Onu: 'Italia donerà 45 mln di dosi vaccino ai Paesi poveri entro l'anno' - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi è intervenuto in videoconferenza al #ClimateMoment della 76° #UNGA che si svolge a New York.… - vinisartorato : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Draghi all'Onu: 'Inaccettabile disparità con i Paesi poveri' | Clima, 'agire subito e ascoltare i giovani' #… - repubblica : Draghi all'Onu: “Diritti delle donne violati. Il G20 sull’Afghanistan si farà” [di Tommaso Ciriaco] -

Ultime Notizie dalla rete : Onu Draghi

Governo

ROMA - Il G20 straordinario sull'Afghanistan ci sarà, annuncia Mario. Il premier interviene in videoconferenza, nella notte italiana, davanti all'Assemblea generale dell'riunita a New York. Chiede di affrontare la crisi - una 'catastrofe sociale e civile' - ...Per farlo ha aspettato qualche giorno, e quando è giunta a Washington per l'assemblea dell', ha ... Quanto all'Italia, il filoamericano Marionon ha detto una sola parola sulla vicenda. ...Nel suo lungo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha toccato diversi argomenti, ...Roma, 24 set. “L'Italia conferma convintamente il proprio impegno nell'ambito delle Nazioni Unite. Siamo il primo contributore di Caschi Blu tra i paesi occiden ...