Napoli vs Cagliari | statistiche e numeri

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliCagliari sarà diretta dall’arbitro Piccinini di Forlì. ?? #ForzaNapoliSempre - Jackglasson2 : Seria A Predictions Week 6: Spezia 0-3 AC Milan Inter 3-2 Atalanta Genoa 2-2 Verona Juventus 2-0 Sampdoria Emp… - InterMagazine2 : SERIE A - Per l'Inter di Inzaghi ostacolo Atalanta, Napoli favorito col Cagliari, è la quota più bassa - gilnar76 : Scossa allo spogliatoio: Mazzarri vuole rivoluzionare il Cagliari in vista della sfida con il #Napoli #Forzanapoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Per l'Inter di Inzaghi ostacolo Atalanta, Napoli favorito col Cagliari, è la quota più bassa -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

...6%), Torino (7,0%), Roma (5,3%),(3,9%), Brescia, Verona e Varese (2,5% ciascuna), e Genova (... seguita da Palermo, Torino, Milano,, Siracusa, Genova, Firenze, Livorno e Imperia. Le ...In difesa Vina ancora in dubbio mentre Smalling dovrebbe rientrare dal primo minuto, domenica ore 20:45, soliti ballottaggi per Spalletti La rotonda vittoria contro la ...Uno dei giocatori fondamentali di questo Napoli partito a mille sicuramente ... adesso per noi è prepararci per la gara contro il Cagliari che è l'appuntamento più importante che abbiamo ...Il difensore del Napoli Rrahmani è uscito nel primo tempo per una pallonata ... Difficile comunque che possa giocare dall’inizio contro il Cagliari, più probabile vedere in campo Kostas Manolas.