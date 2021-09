Lazio | Martusciello | «Col Torino ottima prestazione | reazione positiva»

Leggi su footdata

(Di venerdì 24 settembre 2021) «Abbiamo fatto un’contro una squadra molto difficile da affrontare, soprattutto in questo momento. Avevamo la partita sotto controllo e nel secondo tempo siamo venuti fuori, con trame importanti. Poi c’è stato un errore in uscita e abbiamo preso gol. C’è stata unae siamo arrivati al pareggio». Questa l’analisi del vice allenatore dellaGiovanniai microfoni di DAZN dopo il pareggio rimediato all’ultimo in casa del. «Manca la continuità degli allenamenti, è importante andare a lavorare sui principi, soprattutto in un momento in cui non sono ancora stati assimilati nel migliore dei modi – ha aggiunto – I risultati stanno arrivando: stiamo attraversando un momento di crescita e conoscenza di principi di gioco ...