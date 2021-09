Irfis | Gargano | “Export difficile | aziende devono fare sistema”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il Presidente dell’presente a Marsala per l’ItalianForum: “Ho visto molti giovani imprenditori ed è necessario che si ripetano iniziative come questa”. mra/gtr su Il Corriere della Città.

Nel corso dei lavori interverranno anche il vice presidente della Regione e assessore all'Economia, Gaetano Armao, e il presidente dell'Giacomo. https://www.giornalenisseno.com/wp - ...... Presidente della Fondazione; Gregory Bongiorno Presidente Sicindustria; il vicepresidente della Regione e assessore all'economia, Gaetano Armao e il presidente diFinsicilia, Giacomo. ...Il Presidente dell’IRFIS presente a Marsala per l’Italian Export Forum: “Ho visto molti giovani imprenditori ed è necessario che si ripetano iniziat ...«Il nostro obiettivo è recuperare le pesanti perdite causate dalla pandemia al commercio estero della Sicilia - purtroppo ancora in corso – per ridare fiato ...