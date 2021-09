Gigio non è contento, Raiola lo dice e l’Italia lo scrive (Di venerdì 24 settembre 2021) Gigio non è contento a Parigi, fanno sapere i solerti giornalisti imbeccati dal suo procuratore. Quel Mino Raiola che ha ormai il copyright, se non altro per usucapione, sulla formula “Tizio non è contento”, usata a giorni alterni per ciascuno dei suoi assistiti, si chiamino Pogba, Balotelli o appunto Donnarumma. Basta questo per scatenare retroscena, illazioni e previsioni più sbronze del mio amico Oliver quando il Brentford ha battuto 2-0 il Wolverhampton. Lo vorrebbe la Juve, dicono (e lo dicono da quattro anni) gli stessi che dopo la pubblicazione del bilancio dei bianconeri dicevano che la squadra di Agnelli è messa economicamente male male. La cosa più triste è vedere la stampa intera pendere dalle labbra di Raiola, fare il suo gioco soltanto perché si fanno cento clic e si ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 settembre 2021)non èa Parigi, fanno sapere i solerti giornalisti imbeccati dal suo procuratore. Quel Minoche ha ormai il copyright, se non altro per usucapione, sulla formula “Tizio non è”, usata a giorni alterni per ciascuno dei suoi assistiti, si chiamino Pogba, Balotelli o appunto Donnarumma. Basta questo per scatenare retroscena, illazioni e previsioni più sbronze del mio amico Oliver quando il Brentford ha battuto 2-0 il Wolverhampton. Lo vorrebbe la Juve, dicono (e lo dicono da quattro anni) gli stessi che dopo la pubblicazione del bilancio dei bianconerivano che la squadra di Agnelli è messa economicamente male male. La cosa più triste è vedere la stampa intera pendere dalle labbra di, fare il suo gioco soltanto perché si fanno cento clic e si ...

