Covid: in Italia 3.797 casi, 52 decessi e il tasso di positività a 1,4% (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 3.797 contro i 4.061 delle 24 ore precedenti, con 277.508 tamponi e un tasso di positività che sale all'1,4% (1,36% per la precisione) rispetto all'1,3% di ieri (1,26%). I decessi nelle 24 ore sono 52 (ieri 63) per un totale di 130.603 vittime da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 16 in meno (ieri -8) con 35 ingressi del giorno, e scendono a 489, mentre i ricoveri ordinari sono 97 in meno (ieri -146), 3.553 in tutto. La regione con più casi odierni è la Lombardia con 488, seguita da Sicilia (+464), Veneto (+428), Lazio (+361) e Campania (+348). I casi totali dall'inizio dell'epidemia ...

