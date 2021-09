Covid: 22 morti in case riposo, tre rinviati a giudizio (Di venerdì 24 settembre 2021) Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, Lucio Setola, ha rinviato a giudizio i responsabili di due case di riposo di Marsicovetere e Brienza (Potenza) dove nel pieno dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, Lucio Setola, ha rinviato ai responsabili di duedidi Marsicovetere e Brienza (Potenza) dove nel pieno dell'...

