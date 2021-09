Città Metropolitana Roma: ecco lavori in corso su strade e scuole (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – Proseguono con regolarità le attività della Città Metropolitana per portare avanti i lavori programmati su scuole e strade di competenza dell’Ente. SP Ardeatina: in corso i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti (finanziamento da fondi MIT, Importo 2.914.538,41). Programmato per l’anno finanziario 2021 i lavori di riqualificazione S.P. 3/e Ardeatina dal km 9+516 al 23+200, per un importo pari a 2.250.000,00 euro. È in corso il lavoro finanziato dal Bando Periferie per il Progetto di riqualificazione dal G.R.A. al confine del Comune di Roma. (Importo 1.450.000,00 euro). Programmato per l’ anno finanziario 2021 anche ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021)– Proseguono con regolarità le attività dellaper portare avanti iprogrammati sudi competenza dell’Ente. SP Ardeatina: indi riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti (finanziamento da fondi MIT, Importo 2.914.538,41). Programmato per l’anno finanziario 2021 idi riqualificazione S.P. 3/e Ardeatina dal km 9+516 al 23+200, per un importo pari a 2.250.000,00 euro. È inil lavoro finanziato dal Bando Periferie per il Progetto di riqualificazione dal G.R.A. al confine del Comune di. (Importo 1.450.000,00 euro). Programmato per l’ anno finanziario 2021 anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Città Metropolitana Covid a scuola, 137 positivi tra Milano e Lodi: isolate 90 classi, 1.793 in quarantena Covid in , quanti casi a scuola? I positivi nell'ultima settimana sono 137, le persone in quarantena quasi 1.800. Il numero arriva dall'Ats Città Metropolitana di , che sottolinea che d al 13 al 19 settembre 2021 sono state ricevute segnalazioni di 137 casi di tamponi positivi al Covid - 19 nelle scuole delle province di Milano e Lodi. ...

Fiera Internazionale della Ceramica a Firenze, due giorni con 80 artisti europei Un tour esperienziale basato su una mappa (realizzata grazie al contributo del Comune di Firenze e promossa da Feel Florence, portale turistico ufficiale del Comune e della Città Metropolitana di ...

Studenti con disabilità, arriva la circolare della Città metropolitana: passi avanti per il rientro in classe PalermoToday