Carles Puigdemont torna libero, il leader catalano dovrà però rimanere in Sardegna fino alla decisione sulla sua estradizione in Spagna (Di venerdì 24 settembre 2021) Carles Puigdemont è di nuovo libero, ma dovrà rimanere in Sardegna. Lo ha deciso la giudice della Corte d’Appello di Sassari, Plinia Azzena, secondo cui l’arresto dell’ex presidente catalano, sul quale dove è in corso un procedimento giudiziario per la dichiarazione di indipendenza della Catalogna nel 2017, non è illegale. Accogliendo la richiesta della procuratrice generale Gabriella Pintus, la giudice ha però stabilito che non c’è motivo di applicare a carico del leader indipendentista alcuna misura cautelare, se non l’obbligo di rimanere in Sardegna in attesa della decisione sull’estradizione. Il Tribunale Supremo spagnolo ha infatti già inviato al tribunale sardo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021)è di nuovo, main. Lo ha deciso la giudice della Corte d’Appello di Sassari, Plinia Azzena, secondo cui l’arresto dell’ex presidente, sul quale dove è in corso un procedimento giudiziario per la dichiarazione di indipendenza della Catalogna nel 2017, non è illegale. Accogliendo la richiesta della procuratrice generale Gabriella Pintus, la giudice hastabilito che non c’è motivo di applicare a carico delindipendentista alcuna misura cautelare, se non l’obbligo diinin attesa dellasull’. Il Tribunale Supremo spagnolo ha infatti già inviato al tribunale sardo ...

