USA, richieste sussidi disoccupazione salgono oltre le attese (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Tornano a salire – contro attese per una diminuzione – le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 17 settembre, i “claims” sono risultati pari a 351.000 unità, in aumento di 16 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 335.000 (332 mila la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che erano per richieste in calo fino a 320 mila, e il più alto in un mese. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 335.750 unità, in calo di 750 rispetto al dato rivisto della settimana precedente (336.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Tornano a salire – controper una diminuzione – ledio allanegli USA. Nella settimana al 17 settembre, i “claims” sono risultati pari a 351.000 unità, in aumento di 16 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 335.000 (332 mila la prima lettura). Il dato è peggiore delledegli analisti, che erano perin calo fino a 320 mila, e il più alto in un mese. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 335.750 unità, in calo di 750 rispetto al dato rivisto della settimana precedente (336.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti ...

Advertising

moneypuntoit : ?? Richieste di sussidio USA in aumento nell'ultima settimana ?? - VitoLops : Le richieste di sussidi di disoccupazione nell'ultima settimana negli Usa si sono attestate a 351k unità, più in alto delle stime (320k) - ConfindustriaUd : #Istruzione @gbrugnoli70 vice pres @Confindustria: 'All'Italia serve visione di lungo periodo. #Cina, #USA e #India… - cripto_doge : RT @eToroItalia: Gli eventi della settimana: ???????? Banche chiuse in Cina e Giappone 20/9 ???? Vertice della FED 21/9 ?? Dati richieste sussidi… - Profilo3Marco : RT @eToroItalia: Gli eventi della settimana: ???????? Banche chiuse in Cina e Giappone 20/9 ???? Vertice della FED 21/9 ?? Dati richieste sussidi… -

Ultime Notizie dalla rete : USA richieste Richieste di sussidio USA in aumento nell'ultima settimana Nell'ultima settimana, le nuove richieste di sussidio di disoccupazione USA hanno fatto segnare una riduzione . Secondo i numeri diffusi dal Dipartimento del lavoro USA, le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono passate da 332 a 351 mila unità . Gli analisti avevano stimato un dato in contrazione a 322 mila . Articolo originale pubblicato su Money.

USA, richieste sussidi disoccupazione salgono oltre le attese Tornano a salire - contro attese per una diminuzione - le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 17 settembre, i "claims" sono risultati pari a 351.000 unità, in aumento di 16 mila unità rispetto al dato della settimana ...

USA, richieste sussidi disoccupazione salgono oltre le attese Teleborsa USA, richieste sussidi disoccupazione salgono oltre le attese (Teleborsa) - Tornano a salire - contro attese per una diminuzione - le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 17 settembre, i "claims" sono risultati pari a 351.000 ...

USA: richieste sussidi disoccupazione 351 mila unità Negli USA le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana terminata il 17 settembre si sono attestate a 351 mila unità, superiori alle attese (320 mila) e al dato della settimana prece ...

Nell'ultima settimana, le nuovedi sussidio di disoccupazionehanno fatto segnare una riduzione . Secondo i numeri diffusi dal Dipartimento del lavoro, leiniziali di sussidio di disoccupazione sono passate da 332 a 351 mila unità . Gli analisti avevano stimato un dato in contrazione a 322 mila . Articolo originale pubblicato su Money.Tornano a salire - contro attese per una diminuzione - ledi sussidio alla disoccupazione negli. Nella settimana al 17 settembre, i "claims" sono risultati pari a 351.000 unità, in aumento di 16 mila unità rispetto al dato della settimana ...(Teleborsa) - Tornano a salire - contro attese per una diminuzione - le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 17 settembre, i "claims" sono risultati pari a 351.000 ...Negli USA le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana terminata il 17 settembre si sono attestate a 351 mila unità, superiori alle attese (320 mila) e al dato della settimana prece ...