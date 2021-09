Tempesta d’amore, anticipazioni 24 settembre: la diffidenza di Christoph (Di giovedì 23 settembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che venerdì 24 settembre 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento. Tempesta d’amore, anticipazioni 24 settembre Christoph inizierà a sospettare che Selina lo abbia tradito rilasciando delle preziose informazioni alla stampa, cosa che la donna, negherà rigorosamente. Per dimostrare a tutti la sua innocenza, Selina deciderà di mostrare senza alcun segreto la cronologia delle chiamate che ha effettuato dal suo telefono. Ad un tratto però comparirà un numero del ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 23 settembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che venerdì 242021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento.24inizierà a sospettare che Selina lo abbia tradito rilasciando delle preziose informazioni alla stampa, cosa che la donna, negherà rigorosamente. Per dimostrare a tutti la sua innocenza, Selina deciderà di mostrare senza alcun segreto la cronologia delle chiamate che ha effettuato dal suo telefono. Ad un tratto però comparirà un numero del ...

