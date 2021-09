Spalletti: 'Gara vinta sulle giocate dei singoli. Anguissa è totale, Osimhen si impegna sempre' (Di giovedì 23 settembre 2021) un Luciano Spalletti visibilmente felice, quello nel post partita di Sampdoria - Napoli. Non potrebbe essere altrimenti: la concentrazione resta alta, ma anche l'entusiasmo per il primato in ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) un Lucianovisibilmente felice, quello nel post partita di Sampdoria - Napoli. Non potrebbe essere altrimenti: la concentrazione resta alta, ma anche l'entusiasmo per il primato in ...

