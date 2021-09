Sampdoria, D’Aversa: «Questa squadra ha coraggio. Damsgaard deve dare di più» (Di giovedì 23 settembre 2021) L’allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa ha parlato in vista del match di Questa sera contro il Napoli Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha presentato la sfida contro il Napoli ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue dichiarazioni. PUNTI DEBOLI – «Contro il Napoli non possiamo permetterci una partenza come Empoli, perché affrontiamo la squadra che tira più di tutte in porta, che ha la miglior difesa che ne ha vinte 4 su 4. Ha qualità, organizzazione, tecnica su palle inattive e attacco della profondità. Ti danno fastidio tra le linee. Sono forti. Fino a oggi, come ha fatto notare Gianfranco Zola, questo Napoli non ha ancora mostrato punti deboli. Mi auguro che i miei ragazzi ne possano rivelare o scoprire qualcuno». STRATEGIA – «Per cercare di metterli in difficoltà non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) L’allenatore dellaRobertoha parlato in vista del match disera contro il Napoli Roberto, tecnico della, ha presentato la sfida contro il Napoli ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue dichiarazioni. PUNTI DEBOLI – «Contro il Napoli non possiamo permetterci una partenza come Empoli, perché affrontiamo lache tira più di tutte in porta, che ha la miglior difesa che ne ha vinte 4 su 4. Ha qualità, organizzazione, tecnica su palle inattive e attacco della profondità. Ti danno fastidio tra le linee. Sono forti. Fino a oggi, come ha fatto notare Gianfranco Zola, questo Napoli non ha ancora mostrato punti deboli. Mi auguro che i miei ragazzi ne possano rivelare o scoprire qualcuno». STRATEGIA – «Per cercare di metterli in difficoltà non ...

