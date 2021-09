Raggi | la sindaca Ni vax che colleziona tamponi Il Pd | Chi li paga?

(Di giovedì 23 settembre 2021) È la collezionista di. Belli, bellissimi. Tanti, tantissimi. “Sì, mi tampono in continuazione”. E' lain perenne rincorsa. Di Roberto Gualtieri (“l'ho superato nei sondaggi!”), dei cinghiali affamati (“è colpa della regione Lazio”), dei rifiuti (“chiedete a Zingaretti”) e di se stessa (“ho fatto errori all'inizio, è vero, ma sono pronta a governare ancora la città”). Virginiacorre e rincorre. Anche i. Sono i suoi punti qualità. Come quelli delle merendine. Fanno parte ormai della routine quotidiana della grillina. Ha scelto di non vaccinarsi perché, dice, ha ancora “gli anticorpi alti” dopo essersi beccata il coronavirus a novembre. E da settimane con una studiata ambiguità vellica la pancia di chi – e sono voti, certo, ma quanti? – si oppone alla dittatura sanitaria e del green pass. ...

...avete mai trovato una dichiarazione didel tipo: 'Amici, romani, concittadini: vaccinatevi!'? No. Non ce ne sono. C'è un perpetuo slalom, tra pubblico e privato. Un ma anche. Lafa zig ...Sgomberato un altro campo rom a : si tratta di quello de La Barbuta . LaVirginiaesulta dopo l'operazione: 'Gli altri chiacchierano, noi agiamo con concretezza. È il sesto campo nomadi che questa amministrazione fa chiudere'. Leggi anche > L'obiettivo - ...Se i cinghiali a Roma potessero anche votare, e non solo passeggiare… I Graffi di Francesco Damato, corsivo quotidiano di Policy Maker ...La sindaca di Roma con un calcolo politico evita appelli per dire ai romani di vaccinarsi e lei per prima non lo fa: "Aspetto l'ok del medico". Un gioco di specchi dal tornaconto elettorale ...