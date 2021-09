Manchester United | la previsione di Sherwood | “Cristiano Ronaldo allenatore dei Red Devils entro 18 mesi”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Che con il suo carisma in un certo senso fungesse daper i suoi compagni, lo si era notato; ma da qui a dire chearriverà ad essere il nuovo tecnico delnel giro di 18ne passa. Eppure, è questa ladi Tim, ex, tra le altre, del Tottenham. L’ex ccampista inglese, nelle dichiarazioni riportate da TMW, giustifica così la sua uscita: “Sarà un’elezione automatica quando il portoghese lascerà il calcio giocato. Non credo ci sia nulla di male, Solskjaer deve solamente accettarlo”. A questo punto, non ci resta che vedere se la suasi avvererà. Quel che è certo è che...

Da www.gazzetta.it CR7 Secondo Forbes in cima alla classifica dei calciatori più pagati al Mondo nella stagione 2021 - 22 c'è Cristiano Ronaldo. Passato dalla Juventus al, percepirà al lordo 106,5 milioni di euro. Che con il suo carisma in un certo senso fungesse da allenatore per i suoi compagni, lo si era notato; ma da qui a dire che Cristiano Ronaldo arriverà ad essere il nuovo tecnico del Manchester United ...