iQOO Z5 è ufficiale in Cina e vuole prendersi la fascia media | specifiche e prezziHDblog it

iQOO Z5 è ufficiale in Cina e vuole prendersi la fascia media: specifiche e prezzi. Sotto la scocca c'è lo Snapdragon 778G di Qualcomm.

Sul retro il modulo fotografico è racchiuso da un elemento rettangolare curato e sobrio che racchiude tre sensori, gli stessi che troviamo anche suZ3 , ovvero quello principale da 64 MP (un ...Quest'ultimo, con rimandi estetici alla serie X70 della cugina Realme ed al più prestante8 , presenta un display LCD forato al centro in alto per la selfiecamera da 16 megapixel, formato da un ...Dopo il lancio a metà agosto di iQOO 8 e iQOO 8 Pro, destinati al segmento premium del mercato, il brand nato da una costola di Vivo ha presentato oggi in Cina un nuovo smartphone, questa volta pensat ...La prima mattinata cinese è stata inaugurata dall'attesa presentazione di uno smartphone quasi top gamma, rappresentato dal middle-range iQOO Z5, un gaming phone 5G dotato anche di espansione virtuale ...