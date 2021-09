Gyasi e la provocazione alla Juve | spunta lo screen che svela tutto

(Di giovedì 23 settembre 2021)ha segnato un gran gol, nella partita che ieri lo Spezia ha disputato contro lantus: non è sfuggita l’esultanza ‘Ronaldo’. Emmanuelè cresciuto molto nell’ultimo anno trascorso tra le fila dello Spezia, club in cui gioca con continuità ormai dal 2018. Ha preso maggiore fiducia in se stesso e il gran Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

junews24com : Gol Gyasi, l'attaccante esulta come Ronaldo: provocazione ai bianconeri? - -

Ultime Notizie dalla rete : Gyasi provocazione

SerieANews

...di uno sfottò o di una, bensì di un gesto di ammirazione nei confronti del portoghese. Non a caso, nella scorsa stagione CR7 si rese protagonista di un bel gesto nei confronti di, ......di uno sfottò o di una, bensì di un gesto di ammirazione nei confronti del portoghese. Non a caso, nella scorsa stagione CR7 si rese protagonista di un bel gesto nei confronti di, ...Una vittoria sofferta e con risvolti che fanno ancora discutere quella della Juventus in casa dello Spezia. Nelle ore successive all’incontro gli utenti dei social network, anche all’estero, più che s ...La quinta giornata di Serie A è già iniziata da due giorni, e vedrà completarsi oggi: alle 18:30 la Lazio andrà sul campo del Torino per affrontare la compagine granata di Ivan Juric, Sarri cerca la s ...