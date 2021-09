Grey’s Anatomy 18 sarà l’ultima stagione? La verità

Leggi su formatonews

(Di giovedì 23 settembre 2021)Anantomy sta per tornare con la sua diciottesima. Ellen Pompeo, la protagonista, avvisa “Fine vicina, ma…” Troverà l’amore Meredith Grey in questa nuovadi?E’ il medical drama più longevo della tv:sta per tornare con i nuovi episodi della diciottesimain America. Le avventure di Meredith Grey e dei suoi colleghi stanno per far vivere delle emozioni tutte nuove. Alcuni la vorrebbero vedere finalmente trovare l’amore, anche se per molti fan era e resterà per sempre, Derek Shepperd, interpretato da Patrick Dempsey. Ha dimostrato di essere una donna molto forte, nonostante lei abbia perso molte persone. Molti volti noti dello show sono tornati nella scorsa ...