Genazzano | Comunali 2021 | il confronto tra i candidati sindaco?

(Di giovedì 23 settembre 2021) La campagna elettorale per le elezioni Amministrative del Comune di(in agenda il 3 e 4 ottobre) sarebbe bello vivesse un momentopubblico tra i. L’idea – avanzata da “Cambiare“– è stata accolta, con favore, da “in Comune“; non pervenuti, in merito, al momento, “Patto Sociale per“ e “Per“. Sabato 25 settembre(o qualsiasi altra data prima del silenzio elettorale) insieme, con maturità e responsabilità politica, i 4facciano un gesto (comune) di galanteria comunicativa nei confronti della cittadinanza genazzanese. Il Comune di Genezzano verso le Amministrative in modo dinamico e moderno? Si spera! su Il ...

Il Corriere della Città

Quattro le compagini in campo: ' Cambiare ' ; 'in Comune '; ' Patto Sociale per' e ' Per'....rispettato correttamente un importante adempimento presupposto al rinnovo dei consigli'. ... figurano Arce, Campagnano di Roma, Cisterna di Latina, Colle San Magno, Formia, Frascati,, ...Nella mattinata del 18 Settembre 2021, il giornalista in firma ha avuto un piacevole scambio di battute con Ramona Sebastianelli che, consigliere comunale uscente nel Comune di Genazzano, ha fondato l ...È tempo di campagna elettorale nel borgo prenestino di Genazzano: il 3 e 4 ottobre 2021 sono convocate le elezioni Amministrative. Quattro le compagini in campo: “Cambiare“; “Genazzano in Comune“; “Pa ...