"Ero incinta, chiamò la polizia e...". Raffaella Fico, accuse-choc a Balotelli: come la ha cacciata di casa (Di giovedì 23 settembre 2021) Lacrime e accuse pesantissime, quelle mosse da Raffaella Fico a Mario Balotelli, direttamente dalla casa del Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini in cui la showgirl è impegnata. La Fico si è commossa mentre parlava agli altri concorrenti di un fatto dolorosissimo del suo recente passato: quando fu cacciata di casa dal calciatore mentre era incinta di Pia. Secondo quanto svela la showgirl, Balotelli addirittura chiamò la polizia per farlo allontanare. Anni dopo, Mario si sarebbe pentito della sua azione, riconoscendo la figlia Pia. Oggi è in buoni rapporti con Raffaella Fico. "La storia d'amore con Mario è stata ...

