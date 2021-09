Draghi: «Sfida è crescita duratura post-Covid, interveniamo su luce e gas». Confindustria: «Resti premier a lungo» (Di giovedì 23 settembre 2021) Applausi a Draghi, via libera al Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. «Draghi continui a lungo questa esperienza», esordisce Bonomi. «Ogni tanto, la storia delle... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 settembre 2021) Applausi a, via libera al Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. «continui aquesta esperienza», esordisce Bonomi. «Ogni tanto, la storia delle...

Advertising

italiaserait : Draghi: “Sfida è far sì che ripresa sia duratura e sostenibile” - MichelaRoi : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'La sfida per il Governo - e per tutto il sistema produttivo e le parti sociali - è fare in modo che la ripresa… - fisco24_info : Draghi: 'Sfida è far sì che ripresa sia duratura e sostenibile': Il premier intervenendo all'assemblea di Confindus… - news_mondo_h24 : Assemblea Confindustria, Draghi: “La sfida per il Governo è fare in modo che la ripresa sia duratura e sostenibile”… - CatelliRossella : Confindustria, Bonomi: 'Bene Draghi'. Il premier: 'Sfida è crescita post-Covid duratura' - Economia - ANSA -