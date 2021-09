Covid: 29 casi a Bergamo, in Lombardia tasso di positività sotto l’1% e calo dei ricoveri (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 29 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 443 in Lombardia a fronte di 52.042 tamponi (lo 0,8% del totale) secondo i dati diffusi giovedì 23 settembre. A livello regionale diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-5), mentre si registrano 3 decessi. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 54.042, totale complessivo: 14.651.836 – i nuovi casi positivi: 443 – in terapia intensiva: 61 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 412 (-5) – i decessi, totale complessivo: 33.999 (+3) I nuovi casi per provincia: Milano: 108 di cui 57 a Milano città; Bergamo: 29; Brescia: 67; Como: 30; Cremona: 21; Lecco: 10; Lodi: 7; Mantova: 12; Monza e Brianza: 15; Pavia: 30; Sondrio: 4; Varese: 79. ( Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 29 i nuovi positivi al-19 in provincia di, 443 ina fronte di 52.042 tamponi (lo 0,8% del totale) secondo i dati diffusi giovedì 23 settembre. A livello regionale diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-5), mentre si registrano 3 decessi. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 54.042, totale complessivo: 14.651.836 – i nuovipositivi: 443 – in terapia intensiva: 61 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 412 (-5) – i decessi, totale complessivo: 33.999 (+3) I nuoviper provincia: Milano: 108 di cui 57 a Milano città;: 29; Brescia: 67; Como: 30; Cremona: 21; Lecco: 10; Lodi: 7; Mantova: 12; Monza e Brianza: 15; Pavia: 30; Sondrio: 4; Varese: 79. (

