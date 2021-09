Continuano le violenze nel campionato francese: ad Angers intervengono i celerini, a Parigi ferito un bambino (Di giovedì 23 settembre 2021) Il campionato francese è sempre più caratterizzato dalla violenza, sia sugli spalti che in campo. Dopo Nizza-OM di fine agosto e dopo Lens-Lille di sabato, ieri allo stadio di Angers, che ospitava il Marsiglia, si sono registrate altri episodi deprecabili. L’incontro era filato liscio, racconta L’Equipe, ma poco dopo il fischio finale la situazione è degenerata, con i tifosi che hanno invaso il campo mentre i giocatori di entrambe le squadre stavano ancora salutando il pubblico. Per riportare la calma sono dovuti intervenire i celerini, mentre lo speaker invitava i tifosi alla calma e a restare seduti in tribuna. L’allenatore dell’Angers ha commentato l’accaduto in conferenza stampa: «Non so esattamente cosa sia successo, ma per me, il rettangolo di gioco è sacro. E’ la scena del football. Il campo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilè sempre più caratterizzato dalla violenza, sia sugli spalti che in campo. Dopo Nizza-OM di fine agosto e dopo Lens-Lille di sabato, ieri allo stadio di, che ospitava il Marsiglia, si sono registrate altri episodi deprecabili. L’incontro era filato liscio, racconta L’Equipe, ma poco dopo il fischio finale la situazione è degenerata, con i tifosi che hanno invaso il campo mentre i giocatori di entrambe le squadre stavano ancora salutando il pubblico. Per riportare la calma sono dovuti intervenire i, mentre lo speaker invitava i tifosi alla calma e a restare seduti in tribuna. L’allenatore dell’ha commentato l’accaduto in conferenza stampa: «Non so esattamente cosa sia successo, ma per me, il rettangolo di gioco è sacro. E’ la scena del football. Il campo ...

