CIG | Inps | da aprile autorizzate più di 6 200 milioni di ore

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Il numero di ore di cassa integrazione guadagninel periodo dal 1°2020 al 31 agosto 2021, per emergenza sanitaria, è pari a 6.293,2di cui: 2.669,5di CIG ordinaria, 2.229,2per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.394,6di CIG in deroga. È quanto segnala l’in una nota. Nel mese di agosto 2021 sono state180,3di ore, con un incremento del 1,5% rispetto alle orea luglio 2021. Le autorizzazioni si riferiscono: a 8.105 aziende per la cig ordinaria con 31,4di ore, a 24.606 aziende per l’assegno ordinario con 89,5di ore e a 81.410 aziende per la cig in ...