Calcio | Cts verso ok a impianti al 75% all' aperto

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Il Cts va verso l'ampliamento della capienza e il passaggio dal 50% al 75%, degli impianti all'aperto, e al 50% al chiuso, a quanto apprende l'Adnkronos, con l'obiettivo del 100%. Tra quindici giorni ci sarà un nuovo incontro per valutare la situazione.

