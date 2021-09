Apple ha messo (ancora) Fortinite in blacklist: niente vetrina dell’Apple Store (Di giovedì 23 settembre 2021) È una corrente tempestosa che non finirà mai. Lo scontro tra Apple ed Epic Games, che ha dato vita a uno dei più importanti processi nel settore del digital e della tecnologia, continua anche dopo il primo giro di sentenze pronunciato dal giudice Yvonne Gonzalez Rogers. In questo primo giro di sentenze, ci sono state delle parti favorevoli all’azienda di Cupertino e delle parti favorevoli all’azienda che detiene la proprietà del videogame del secolo, Fortnite. Entrambe, come è ovvio, stanno cercando di cavalcare in maniera importante i rispettivi successi, cercando di mettere in difficoltà la controparte quando, invece, c’è da rimarcare un suo insuccesso. Così, ad esempio, Apple è stata costretta a far valere i pagamenti anche esterni all’Apple Store (un punto per Epic Games). Ma è notizia di oggi che Cupertino ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 settembre 2021) È una corrente tempestosa che non finirà mai. Lo scontro traed Epic Games, che ha dato vita a uno dei più importanti processi nel settore del digital e della tecnologia, continua anche dopo il primo giro di sentenze pronunciato dal giudice Yvonne Gonzalez Rogers. In questo primo giro di sentenze, ci sono state delle parti favorevoli all’azienda di Cupertino e delle parti favorevoli all’azienda che detiene la proprietà del videogame del secolo, Fortnite. Entrambe, come è ovvio, stanno cercando di cavalcare in maniera importante i rispettivi successi, cercando di mettere in difficoltà la controparte quando, invece, c’è da rimarcare un suo insuccesso. Così, ad esempio,è stata costretta a far valere i pagamenti anche esterni all’(un punto per Epic Games). Ma è notizia di oggi che Cupertino ...

Fortnite messo in blacklist da Apple: potrebbero passare anni prima del suo ritorno su iOS Everyeye Videogiochi Apple iPhone 13 vs Samsung Galaxy S21: da che parte state? Apple ha optato per una scocca in vetro per il retro del suo ... Entrambi i dispositivi supportano invece la visualizzazione di video in HDR. Processore Quando si mettono a confronto tra di loro ...

