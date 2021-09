Traffico Roma del 22-09-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione circolazione sostenuta sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Bufalotta e Appia mentre in esterna non si escludono rallentamenti tra l’Aurelia e la Colombo e successivamente tra la Casilina alla Nomentanasostenuto su Gran parte delle tratto Urbano della A24 a partire dalla all’ingresso della tangenziale dove successivamente si rallenta fino alla Salaria proseguendo in direzione stadio in città ancora disagi per un precedente incidente su via di Boccea altezza via Vinovo per chi proviene da fuorisono inoltre possibili chiusure per i rilievi e per la successiva pulizia del tratto stradale continua ad aumentare ilsu tutte le consolari nel direzione delle centro ma senza altri disagi stessa situazione in quest’ultima ora su Colombo e ...