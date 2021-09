Spaccio aggravato di stupefacenti | pena mite per Franco Ronga

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è tenuta davanti al Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, Dott. Marcello Rotondi, il processo a carico di, di San Martino Valle Caudina, di 24 anni, imputato dididel tipo hashish e cocaina, difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. In particolare, ilfu tratto in arresto, unitamente al padre Michele, dai Carabinieri di San Martino Valle Caudina, nella flagranza del reato diaggravo di circa 300 grammi di marijuana e circa 7 grammi di cocaina. All’esito dell’udienza il GIP, accogliendo in gran parte la tesi degli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, ha inflitto alladi soli tre ...

