Salernitana | M Coulibaly | “Ora iniziamo un nuovo cammino Salvezza? Serve grinta”

Advertising

TuttoHellasVer1 : Salernitana-Verona, Coulibaly: 'Ora inizia il nostro campionato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - M.Coulibaly: 'Speriamo di iniziare un nuovo cammino da oggi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - M.Coulibaly: 'Speriamo di iniziare un nuovo cammino da oggi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - M.Coulibaly: 'Speriamo di iniziare un nuovo cammino da oggi' - napolimagazine : SALERNITANA - M.Coulibaly: 'Speriamo di iniziare un nuovo cammino da oggi' -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Coulibaly

Nel recupero gli uomini di Castori accorciano con Gondo, al 76' èa regalare allail suo primo punto in campionato. Gli scaligeri, dopo il successo contro la Roma, muovono la ...Verona bello a metà,brutta, sporca e cattiva ma più affamata. Finisce con un 2 - 2, tanti gol, legni e tante recriminazioni. Per i campani primi gol casalinghi e primo punto in classifica. Però i veneti ...Finisce 2-2 il match del turno infrasettimanale di campionato tra il Verona e la Salernitana: a segno Kalinic con una doppietta, Gondo e Coulibaly ...22 settembre 2021 Nella quinta giornata, prima vittoria in campionato per la Juventus che al Picco riesce a battere in rimonta 3-2 un ottimo Spezia dopo una gara complicata. I bianconeri, a caccia dei ...