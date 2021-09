Mps | il Catasto le la svolta storica di Mediobanca in Generali Parla Sforza Fogliani

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Due pesi e due misure. Il perché lo Stato si affanni tanto a trovare una ciambella di salvataggio per il Monte dei Paschi quando, sei anni fa, quattro banche popolari (Etruria, Carife, Carichieti e Banca Marche) sono state fatte saltare con un decreto scaricando le perdite sugli obbligazionisti (burden sharing), Corradose lo chiede ancora. Raggiunto nel suo studio, il banchiere-avvocato di lungo corso, 26 anni ai vertici della Banca popolare di Piacenza di cui oggi è presidente onorario nonché attuale vertice di Assopopolari, ha ancora un po’ il dente avvelenato. E non solo sulle banche. Questa estate non si èto d’altro che del salvataggio di Mps. Unicredit è sempre in pole position, ma non è detta l’ultima, anche perché c’è di mezzo il voto alle amministrative, anche a Siena. Lei che dice? Dico che il Monte dei ...